Elezioni comunali 2022 e referendum, diretta voto. Affluenza ore 12: referendum 6,6%, comunali 17,8%. Caos seggi a Palermo (Di domenica 12 giugno 2022) Si sono aperti alle 7 i seggi elettorali per il voto per le Elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si apriranno i seggi sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 giugno 2022) Si sono aperti alle 7 ielettorali per ilper lee per i. I municipi in cui si apriranno isono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che...

