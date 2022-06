Elezioni amministrative: la candidata sindaca partorisce la figlia due giorni prima del voto (Di domenica 12 giugno 2022) Come si vive la campagna elettorale incinta? Anzi da mamma di una bambina piccola e al nono mese di gravidanza? Ne sa qualcosa Marianna Tonellato, sindaca uscente e ricandidata del centrosinistra a prima cittadina di Castrocaro Terme, in provincia di Forlì, che esattamente due giorni prima delle amministrative di domenica 12 giugno ha dato alla luce la sua bimba. “La nostra piccola meraviglia ha deciso di aprire i suoi occhi al mondo questa mattina alle 9.21 nella nostra casa, assieme ai tre angeli custodi Martina, Giulia e Carlotta. Una piccola terrasolana che pesa 3.480 e sta benissimo, e aspetta di conoscere sua sorella Violetta che sta per uscire dall’asilo”. La donna lo ha annunciato con un post su Facebook, venerdì 10 giugno: in un tenero scatto la si vede a casa, sul letto, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 12 giugno 2022) Come si vive la campagna elettorale incinta? Anzi da mamma di una bambina piccola e al nono mese di gravidanza? Ne sa qualcosa Marianna Tonellato,uscente e ridel centrosinistra acittadina di Castrocaro Terme, in provincia di Forlì, che esattamente duedelledi domenica 12 giugno ha dato alla luce la sua bimba. “La nostra piccola meraviglia ha deciso di aprire i suoi occhi al mondo questa mattina alle 9.21 nella nostra casa, assieme ai tre angeli custodi Martina, Giulia e Carlotta. Una piccola terrasolana che pesa 3.480 e sta benissimo, e aspetta di conoscere sua sorella Violetta che sta per uscire dall’asilo”. La donna lo ha annunciato con un post su Facebook, venerdì 10 giugno: in un tenero scatto la si vede a casa, sul letto, ...

Pubblicità

you_trend : ?? #Referendum, affluenza alle ore 12 nei comuni con e senza elezioni amministrative in contemporanea: Comuni in cu… - you_trend : ?? #Affluenza alle ore 12 al #Referendum, mappa parziale con 7.887 comuni che hanno comunicato i dati su 7.903. Net… - Mov5Stelle : ? VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ? Cambieremo questo Paese partendo dai comuni. Aiutaci anche tu barrando il simbolo de… - Luce_news : Elezioni amministrative: la candidata sindaca partorisce la figlia due giorni prima del voto - Lodamarco1 : RT @fanpage: Il dato parziale sull'#affluenza alle urne alle ore 23, per quanto riguarda le elezioni amministrative, è pari al 56,89% degli… -