Elezioni amministrative in Irpinia | alle 12 ha votato il 18 | 18%

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non solo referendum sulla giustizia, quattordici i comuni chiamati al voto inper le12 di questa mattina l’affluenza registrata si ferma al 18.18% per quanto concerne le. Un dato al ribasso di due punti, rispettoprecedentidi cinque anni fa per i comuni interessati. Affluenza ferma al 5,42% in provincia di Avellino per il referendum abrogativo. Comuni % ore 12 Prec. ore 12 AVELLINO 14 su 14 18,18 20,52 ATRIPALDA 16,02 21,78 BAIANO 25,12 25,25 CAPRIGLIA IRPINA (*) 20,19 25,61 CHIANCHE 14,65 17,09 FLUMERI ...

L'affluenza parziale alle elezioni comunali alle 12 si attesta al 17,62%, con lo scrutinio dei seggi effettuato in 529 Comuni su 818. È quanto rileva il Viminale. Il primo turno delle elezioni comunali riguarda 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15 mila. Per le elezioni comunali di Erice e Petrosino, prime proiezioni alle ore 12. Ad Erice, su 24.260 votanti, hanno espresso il voto 4.007 pari al 16,52%, ovvero -2,71% rispetto alle precedenti elezioni. Alle ore 12 l'affluenza per i referendum sulla giustizia sale al 6,18%, quando sono arrivati i dati di oltre 6.118 comuni su 7.903 (quesito 1).