Elezioni a Palermo, è caos seggi. L'assessore: avevo chiesto di anticipare Palermo - Padova (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato a Palermo Palermo, 12 giugno 2022 - Elezioni del 12 giugno e caos ai seggi a Palermo . Sarebbero poco meno di una trentina quelli non ancora ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato a, 12 giugno 2022 -del 12 giugno eai. Sarebbero poco meno di una trentina quelli non ancora ...

Adnkronos : Elezioni #Palermo, mancano presidenti di seggio: almeno 50 sezioni rimaste ancora chiuse. - ilriformista : Situazione paradossale a #Palermo, dove sono una cinquantina i seggi chiusi per mancanza di presidenti e scrutatori… - repubblica : Elezioni, a Palermo mancano ancora i presidenti di seggio: denunciati i 'disertori', atti in procura - FedericaSure : @Stefanialove_of @LichtLuxLucia ?? Certo…Il sole, il mare, la partita in casa stasera, a chi vuoi che interessi se p… - peppesava : RT @Ragusanews: Elezioni nel caos a Palermo, sezioni senza presidenti, atti in Procura -