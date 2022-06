Elezioni 2022, chiusi tutti i seggi: in Italia l’affluenza per le amministrative è al 39,11% (Di domenica 12 giugno 2022) Roma – Il dato dell’affluenza alle ore 19 per il voto alle Elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pari al 39,11%. Alle precedenti omologhe era stato del 42,52% (ma si votava in due giorni). Alle 23, subito dopo la chiusura, sono iniziate in tutte le sezioni le operazioni di riscontro, ovvero l’accertamento del numero di coloro che hanno votato e il conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta, per accertare che il loro numero corrisponda con quello degli elettori della sezione che non hanno votato. Compiute le operazioni di riscontro, appena chiusi i seggi inizia lo scrutinio per i referendum abrogativi; quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno. I primi exit pool Palermo – In base all’Exit poll del consorzio Opinio Italia per la ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 giugno 2022) Roma – Il dato delalle ore 19 per il voto allecomunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pari al 39,11%. Alle precedenti omologhe era stato del 42,52% (ma si votava in due giorni). Alle 23, subito dopo la chiusura, sono iniziate in tutte le sezioni le operazioni di riscontro, ovvero l’accertamento del numero di coloro che hanno votato e il conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta, per accertare che il loro numero corrisponda con quello degli elettori della sezione che non hanno votato. Compiute le operazioni di riscontro, appenainizia lo scrutinio per i referendum abrogativi; quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno. I primi exit pool Palermo – In base all’Exit poll del consorzio Opinioper la ...

