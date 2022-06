Election day | seggi aperti | si vota per referendum sulla Giustizia e amministrative

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono cinque i quesiti referendari sulla giustizia, promossi dai Radicali e dalla Lega, per i quali si voterà domeni… - elio_vito : Una campagna condotta poco sul merito e molto su polemiche strumentali, come quella delle mascherine, o per contest… - gazzettamodena : Amministrative e referendum: tutto quello che c’è da sapere sull’election day - sardanews : Election day: seggi aperti in 65 Comuni e per 5 referendum - Sardegna - Maria_Sicily_ : Buona domenica..(election day) -

Dalle 07:00 fino alle 23:00. Subito dopo inizierà lo spoglio per i referendum; quello per le amministrative invece lunedì alle ...REFERENDUM GIUSTIZIA, TESTO QUESITO N.4: LA SCHEDA GRIGIA Il Quesito n. 4 dei 5 Referendum popolari abrogativi ammessi dalla Corte Costituzionale per l'del 12 giugno 2022 riguarda la equa valutazione dei magistrati . In particolare, alle urne si andrà a votare la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio ...(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Si sono aperti da pochi istanti i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si apriranno i seggi sono in tutto 971, per un num ...Seggi aperti per l'election day: si vota per cinque referendum sulla Giustizia e per il rinnovo di 971 comuni tra cui 4 capoluoghi di Regione. Un test per i partiti, anche dal punto di vista dell'affl ...