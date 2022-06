Election Day, aperti i seggi: oggi si vota per le amministrative e per il referendum (Di domenica 12 giugno 2022) Si sono aperti alle ore 7:00 di questa mattina i seggi elettorali per le operazioni di voto. oggi sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco ben 971 comuni italiani, per un totale di circa 9 milioni di elettori. Ma alle urne andranno, potenzialmente, 50.915.402 elettori (4.735.783 residenti all’estero), che dovranno invece esprimersi sui quesiti referendari. Per quanto riguarda le amministrative, in Italia sono 26 i Comuni capoluogo di provincia (quattro di questi sono anche capoluogo di regione). Le città in cui si vota sono: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Genova, Frosinone, Gorizia, La Spezia, L’Aquila, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Palermo, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo. I Comuni al voto in provincia di Roma Per quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 giugno 2022) Si sonoalle ore 7:00 di questa mattina ielettorali per le operazioni di voto.sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco ben 971 comuni italiani, per un totale di circa 9 milioni di elettori. Ma alle urne andranno, potenzialmente, 50.915.402 elettori (4.735.783 residenti all’estero), che dovranno invece esprimersi sui quesiti referendari. Per quanto riguarda le, in Italia sono 26 i Comuni capoluogo di provincia (quattro di questi sono anche capoluogo di regione). Le città in cui sisono: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Genova, Frosinone, Gorizia, La Spezia, L’Aquila, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Palermo, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo. I Comuni al voto in provincia di Roma Per quanto ...

