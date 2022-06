Effetto Ucraina, i dati della Coldiretti: per gli italiani rincari da 8 miliardi sulla spesa alimentare (Di domenica 12 giugno 2022) L’aumento dei prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina costerà nel 2022 ai consumatori italiani oltre 8,1 miliardi di euro, soltanto per la spesa alimentare, a causa dell’Effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti dei rincari nel carrello, sulla base dei dati Istat sui consumi degli italiani e dell’andamento dell’inflazione nei primi cinque mesi dell’anno. A guidare la classifica dei rincari c’è la verdura che quest’anno costerà complessivamente alle famiglie dello Stivale 1,95 miliardi in più, e precede sul podio pane, pasta e riso, con un aggravio di 1,48 ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 giugno 2022) L’aumento dei prezzi scatenato dalla guerra incosterà nel 2022 ai consumatorioltre 8,1di euro, soltanto per la, a causa dell’dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli. E’ quanto emerge dall’analisisugli effetti deinel carrello,base deiIstat sui consumi deglie dell’andamento dell’inflazione nei primi cinque mesi dell’anno. A guidare la classifica deic’è la verdura che quest’anno costerà complessivamente alle famiglie dello Stivale 1,95in più, e precede sul podio pane, pasta e riso, con un aggravio di 1,48 ...

