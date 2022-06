Dybala e Pogba | settimana decisiva Raoul Bellanova si avvicina sempre più all’Inter

(Di domenica 12 giugno 2022) Luis Suarez è stato offerto alla Lazio nelle scorse ore, ma l'uruguagio interessa anche all'Aston Villa, oltre ad Atalanta e Fiorentina. Sarà il 'Pistolero' a decidere se tornare in Premier o approdare in Italia.

Attenti a quei due: riecco Paule Paulo, questa volta senza Blaise Matuidi , che se la spassano in vacanza in quel di Miami . I due ultimi possessori della maglia numero 10 della Juve hanno postato su Instagram due ...... dietro va sostituire Giorgio Chiellini, in avanti bisogna fare i conti con l'addio di. Due ... Ma la zona del campo che potrebbe avere il primo rinforzo è il centrocampo, dove si attende, ...Luis Suarez è stato offerto alla Lazio nelle scorse ore, ma l'uruguagio interessa anche all'Aston Villa, oltre ad Atalanta e Fiorentina. Sarà il 'Pistolero' a decidere se tornare in Premier o approdar ...La Juventus aspetta, e spera. Mentre le grandi d’Europa proseguono campagne acquisti milionarie (ultimo affare, l’attaccante uruguaiano Darwin Nunez dal ...