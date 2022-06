Drusilla Foer come Mina | lo scatto dal passato è sorprendente | mai vista così

Leggi su chenews

(Di domenica 12 giugno 2022)ha stupito tutti con unopreso daldove sembra. Il personaggio appare in un modo completamente diverso asiamo abituati a vederla oggi in vari palcoscenici. A modo loro sono due personaggi iconici, realizzatisi in due epoche diverse e che hanno contribuito a regalare una svolta alle scene televisivi e dello spettacolo italiano. Proprio di recente è spuntata fuori la foto dell’attrice in cui è impossibile non notare la grande somiglianza con la cantante italiana, una delle più amate della storia della musica.è riuscita a prendersi un posto importante nel mondo televisivo e teatrale. Un personaggio nato dall’idea di Gianluca Gori che ha deciso di creare questo suo alter ego, ...