Dries Mertens studiato nei video: ecco la pretendente al belga (Di domenica 12 giugno 2022) Una grande e bellissima storia d'amore dovrebbe conoscere la parola fine in questa rovente estate dedicata, come di consueto, alle finestra del calciomercato più lunga ed estenuante dell'anno. Sono diverse le squadre che si stanno muovendo, alacremente, per cercare di rafforzare la rosa dei rispettivi allenatori in vista della prossima stagione. Il nome di Dries Mertens, già libero di firmare per qualsiasi società a costo zero, sarebbe entrato nella short-list di diversi direttori sportivi. Trentacinque anni compiuti, il belga sotto alla guida di Luciano Spalletti ha messo a segno undici reti nella Serie A 2021/22, ma la sua richiesta economica per rinnovare il contratto ha spaventato Aurelio De Laurentiis, un presidente notoriamente attento al monte ingaggi. A queste cifre il Napoli si è escluso dalla corsa in favore delle due romane ...

