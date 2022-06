Doppia promozione per il Samsung Galaxy S22 su Unieuro con regalo (Di domenica 12 giugno 2022) Bisogna analizzare più da vicino una Doppia promozione estremamente interessante per chi intende assicurarsi un Samsung Galaxy S22 con Unieuro, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere oggi 12 giugno. Dopo aver esaminato il recente aggiornamento per il top di gamma di quest’anno, utile soprattutto per migliorare gli standard della fotocamera secondo l’articolo pubblicato in questi giorni sul nostro magazine, bisogna assicurare un contributo a chi ancora non si è assicurato il modello. Se non altro, perché in questo frangente lo store in questione prevede anche la possibilità di scegliere tra due regali. Tutte le indicazioni del caso sulla promozione per il Samsung Galaxy S22 su Unieuro con ... Leggi su optimagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Bisogna analizzare più da vicino unaestremamente interessante per chi intende assicurarsi unS22 con, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere oggi 12 giugno. Dopo aver esaminato il recente aggiornamento per il top di gamma di quest’anno, utile soprattutto per migliorare gli standard della fotocamera secondo l’articolo pubblicato in questi giorni sul nostro magazine, bisogna assicurare un contributo a chi ancora non si è assicurato il modello. Se non altro, perché in questo frangente lo store in questione prevede anche la possibilità di scegliere tra due regali. Tutte le indicazioni del caso sullaper ilS22 sucon ...

