Donnarumma insultato dopo la partita | lui reagisce e va a cercare il tifoso

(Di domenica 12 giugno 2022) Non è la prima volta che qualcuno lo insulta, ma questa volta Gigionon ci sta. All'uscita dello stadio di Wolverhampton, dove l'Italia ha pareggiato con l'Inghilterra, il portiere del Psg ...

Pubblicità

andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: #Donnarumma insultato dopo la partita dell'Italia, lui reagisce e va a cercare il tifoso - Gazzetta_it : #Donnarumma insultato dopo la partita dell'Italia, lui reagisce e va a cercare il tifoso - Compatibile22 : 'Uh, un tizio ha insultato un calciatore!! Ma è incredibile!!! Non era MAI ACCADUTO NELLA STORIA!! Io, l'attento… - gilnar76 : Italia, Donnarumma insultato da un tifoso: la reazione dell’ex #Milan – VIDEO #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Italia, sDonnarumma insultato da un tifoso: la reazione dell’ex #Milan – VIDEO -

Non è la prima volta che qualcuno lo insulta, ma questa volta Gigionon ci sta. All'uscita dello stadio di Wolverhampton, dove l'Italia ha pareggiato con l'Inghilterra, il portiere del Psg è stato infatti offeso a più riprese da un tifoso sembra del Milan ...Diverbio tra un tifoso e: dagli insulti al 'faccia a faccia'© LaPresseMentrestava andando verso il pullman dell'Italia contro l'Inghilterra, un tifoso ha iniziato a ...Al termine del match di Wolverhampton tra Italia ed Inghilterra, il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma è stato nuovamente bersagliato dagli insulti di un ‘tifoso’. Questa volta, però, l’estremo dif ...Italia, la lite tra Donnaruma e il tifoso del Milan Un post partita movimentato in Inghilterra per Gigio Donnarumma. Un tifoso italiano, che indossava la maglia del Milan, ha insistentemente insultato ...