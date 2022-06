“Docenti, a 45 anni sono già sfiancati. Miseria stipendiale. Studenti non sanno leggere? Superiori anello debole”. INTERVISTA a Memi Campana, professore, maestro, bidello, operaio (Di domenica 12 giugno 2022) “I ragazzi credono di sapere. I professori, da parte loro, pensano di essere all’angolo perché temono di non poter competere con la potenza dei mezzi e delle masse illimitate di informazioni. Così noi prof ci arrendiamo, i ragazzi credono di sapere e invece non sanno e allora non si mettono nell’atteggiamento della ricerca. E’ il paradosso della nostra epoca: l’epoca della più grande raccolta di informazioni e di conoscenza è un’epoca che sembra coltivare l’ignoranza”. Memi Campana è un docente di lungo corso, diciamo che è un ex professore, anzi un ex maestro, anzi entrambe le cose, visto che ha avuto a che fare per anni con i bambini delle scuole elementari, prima di diventare docente di Diritto ed economia alle Superiori. Ma quale ignoranza? “Siamo noi delle ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 giugno 2022) “I ragazzi credono di sapere. I professori, da parte loro, pensano di essere all’angolo perché temono di non poter competere con la potenza dei mezzi e delle masse illimitate di informazioni. Così noi prof ci arrendiamo, i ragazzi credono di sapere e invece none allora non si mettono nell’atteggiamento della ricerca. E’ il paradosso della nostra epoca: l’epoca della più grande raccolta di informazioni e di conoscenza è un’epoca che sembra coltivare l’ignoranza”.è un docente di lungo corso, diciamo che è un ex, anzi un ex, anzi entrambe le cose, visto che ha avuto a che fare percon i bambini delle scuole elementari, prima di diventare docente di Diritto ed economia alle. Ma quale ignoranza? “Siamo noi delle ...

giampieroingle : @orizzontescuola Possibilmente spalmatelo in 10 anni altrimenti i docenti si arricchiscono.??Scherzi a parte, i doce… - GiacSca : @mariolavia Ma vedo che tutto questo non ferma i parassiti. Troppo importante andare in pensione a 52 anni, pagare… - Spooky_The_Tuff : RT @sisascuola: Da 30 anni si parla di aumenti stipendiali ai docenti. Ma solo chiacchiere, come sempre. - DanieleRspp72 : @La_Ri71 Lei è una Prof con la P maiuscolissima. Mi sono iscritto all'università a 47 anni e mi sono laureato con i… - SISAsindacato : Da 30 anni si parla di aumenti stipendiali ai docenti. Ma solo chiacchiere, come sempre. -