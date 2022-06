Diretta Berrettini - Murray, finale a Stoccarda: lo scozzese pareggia, 1 - 1! (Di domenica 12 giugno 2022) Stoccarda (Germania) - Matteo Berrettini in campo contro Andy Murray con in palio il titolo dell'Atp 250 di Stoccarda: si va al 3° ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 giugno 2022)(Germania) - Matteoin campo contro Andycon in palio il titolo dell'Atp 250 di: si va al 3° ...

Pubblicità

SuperTennisTv : In diretta oggi ?? ?12:00 Sabalenka ?? Alexandrova a seg. Riske ?? Haddad Maia ?15:00 Berrettini ?? Murray Segui tutte… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Murray 6-4 3-4 finale Atp Stoccarda 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Murray #finale… - News24_it : LIVE Berrettini-Murray, finale a Stoccarda: a Matteo il primo set, ora 5-6 - La Gazzetta dello Sport - SportInTV_IT : #ATP Tour 2022: in diretta su #SkySport il torneo del #ATPQueens #SkyTennis #Berrettini #Sonego #Musetti - infoitsport : Berrettini-Murray, in diretta la finale del torneo di Stoccarda -