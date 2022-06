Deulofeu, la risposta sui social che fa sognare i tifosi del Napoli (Di domenica 12 giugno 2022) Se non promessi sposi, il Napoli e Gerard Deulofeu si piacciono eccome. L'ulteriore conferma arriva via social da un risposta che il giocatore ha dato ad un commento ad un post pubblicato dallo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 giugno 2022) Se non promessi sposi, ile Gerardsi piacciono eccome. L'ulteriore conferma arriva viada unche il giocatore ha dato ad un commento ad un post pubblicato dallo ...

Pubblicità

sportli26181512 : Deulofeu, la risposta sui social che fa sognare i tifosi del Napoli: L'attaccante dell'#Udinese non si sottrae ad u… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO - Un tifoso: 'Vuoi venire a Napoli o no? Ti stiamo aspettando', ecco la risposta di Deulofeu - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO - Un tifoso: 'Vuoi venire a Napoli o no? Ti stiamo aspettando', ecco la risposta di Deulofeu - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO - Un tifoso: 'Vuoi venire a Napoli o no? Ti stiamo aspettando', ecco la risposta di Deulofeu - apetrazzuolo : FOTO - Un tifoso: 'Vuoi venire a Napoli o no? Ti stiamo aspettando', ecco la risposta di Deulofeu -