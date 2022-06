Desirée Maldera rapinata dell’orologio da 15mila: “Gli ho strappato la pelle a morsi” (Di domenica 12 giugno 2022) Desirée Maldera, ex tentatrice di “Temptation Island” (partecipò all’edizione 2017, ndr.), è rimasta vittima di una rapina in centro, a Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 12 giugno 2022), ex tentatrice di “Temptation Island” (partecipò all’edizione 2017, ndr.), è rimasta vittima di una rapina in centro, a Perizona Magazine.

Pubblicità

ABosurgi : RT @GiovanniBussett: Influencer aggredita e rapinata in centro a Milano. ?@RaiNews? ?@Raiofficialnews? ?@TgrRai? ?@MediasetTgcom24? ?@SkyTG… - GiovanniBussett : Influencer aggredita e rapinata in centro a Milano. ?@RaiNews? ?@Raiofficialnews? ?@TgrRai? ?@MediasetTgcom24? ?… - phoenixnoita : A Milano c'è un evidente problema di sicurezza. Ma per alcuni è il RdC. Tutti con i prosciutti sugli occhi.… - ParliamoDiNews : `l’ho preso a morsi fino a morire` – il racconto choc di desirée maldera, influencer 29enne e ... - Cronache #preso… - TuttoSuMilano : Desirée Maldera, l'influencer aggredita e #rapinata in centro a #Milano: “L'ho preso a morsi… -