Denunciati i presidenti di seggio assenti oggi a Palermo che hanno causato ritardi nel voto (Di domenica 12 giugno 2022) “A seguito della nomina da parte del Comune di Palermo degli ultimi tredici presidenti delle sezioni elettorali mancanti, sono regolarmente insediate tutte le 600 sezioni elettorali previste in città senza che sia stato necessario procedere ad alcun accorpamento tra di esse”. Lo rende noto la Prefettura di Palermo poco dopo le 15, circa 8 ore dopo l’apertura prevista per i seggi. Un caos che questa mattina ha negato il diritto di voto a centinaia di cittadini e ha fatto sollevare polemiche sull’organizzazione di un evento atteso da mesi. I presidenti di seggio che hanno dato forfait bloccando di fatto la procedura di voto in 50 sezioni sono stati Denunciati: è previsto che rinuncino all’incarico da pubblici ufficiali soltanto per ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) “A seguito della nomina da parte del Comune didegli ultimi tredicidelle sezioni elettorali mancanti, sono regolarmente insediate tutte le 600 sezioni elettorali previste in città senza che sia stato necessario procedere ad alcun accorpamento tra di esse”. Lo rende noto la Prefettura dipoco dopo le 15, circa 8 ore dopo l’apertura prevista per i seggi. Un caos che questa mattina ha negato il diritto dia centinaia di cittadini e ha fatto sollevare polemiche sull’organizzazione di un evento atteso da mesi. Idichedato forfait bloccando di fatto la procedura diin 50 sezioni sono stati: è previsto che rinuncino all’incarico da pubblici ufficiali soltanto per ...

Pubblicità

repubblica : Elezioni, a Palermo mancano ancora i presidenti di seggio: denunciati i 'disertori', atti in procura - neXtquotidiano : Denunciati i presidenti di seggio assenti oggi a #Palermo che hanno causato ritardi nel voto - Ateneausher : RT @repubblica: Mancano i presidenti: in decine di seggi di Palermo il voto inizia alle 14. Denunciati i 'disertori' [di Claudio Reale] htt… - mebufalino : RT @giusmo1: Mancano i presidenti, c’è la partita: in decine di seggi di Palermo il voto inizia alle 14. Denunciati i 'disertori' https://t… - CBorgonetti : RT @giusmo1: Mancano i presidenti, c’è la partita: in decine di seggi di Palermo il voto inizia alle 14. Denunciati i 'disertori' https://t… -