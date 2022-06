Denise Pipitone | la madre Piera lancia un messaggio struggente sui social – FOTO

Pubblicità

zazoomblog : Processo Denise Pipitone arriva la confessione assurda: “Ecco cosa fece Piera Maggio è stata colpa sua” -… - zazoomblog : Processo Denise Pipitone arriva la confessione assurda: “Ecco cosa fece Piera Maggio è stata colpa sua” - #Processo… - SimonaScaletta1 : RT @ore14rai2: ?? Denise Pipitone è scomparsa da Mazara Del Vallo più di 17 anni fa e oggi sua madre è ancora senza giustizia e senza verit… - MarekNapoli : RT @denisepipitone: Il #Blog di Piera Maggio => http://t.co/3cDMRIYz6I #missing cerchiamo Denise Pipitone ?? #italia #italy #sicily http://… - liottagio : @Peppe_Salines @Xueza_00 @Carmine_MrBlue @la_stordita Mezz'ora in giro con te e trovate denise pipitone -

In Italia, ad esempio, sono tanti i casi di persone scomparse ormai da tanto tempo, a cominciare proprio da, la bambina di 4 anni di Mazara del Vallo che si pensava l'anno scorso ..., spunta un retroscena clamoroso: "Non ce l'ha detto subito". Un dettaglio che potrebbe avere cambiato molto nelle indagini. Da quando nel dicembre scorso la Procura di Marsala ha ...Da quando nel dicembre scorso la Procura di Marsala ha chiuso anche l'ultimo filo di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, non ci sono aggiornamenti. Ma in compenso arrivano da un processo in ...Denise Pipitone, in arrivo un altro processo: qualcuno non ha raccontato tutto. Questo nuovo passaggio in aula porterà alla verità