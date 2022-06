"Democrazia a rischio". Giordano a valanga dalla Gentili: "Cos'è vietato dire su Draghi" | Video (Di domenica 12 giugno 2022) "Ora sappiamo che in questo Paese la Democrazia a rischio". Mario Giordano, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, è durissimo e non usa mezzi termini per commentare la vicenda, misteriosa, del report sui (presunti) "putiniani d'Italia". Un documento approdato sul tavolo del Copasir e, quasi contemporaneamente, sulle pagine del Corriere della Sera con nomi e cognomi di personalità giudicate dai servizi segreti italiani come "filorusse". A rendere inquietante il tutto, il fatto che nel report poi desecretato dal sottosegretario Franco Gabrielli per sgombrare il campo da dubbi e polemiche (operazione fallita, per la verità) non siano presenti alcuni nomi finiti invece, con tanto di foto, sulle pagine del Corriere, a mo' di gogna o lista di proscrizione. "Siamo di fronte a una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) "Ora sappiamo che in questo Paese la". Mario, in collegamento con Veronicaa Controcorrente, su Rete 4, è durissimo e non usa mezzi termini per commentare la vicenda, misteriosa, del report sui (presunti) "putiniani d'Italia". Un documento approdato sul tavolo del Copasir e, quasi contemporaneamente, sulle pagine del Corriere della Sera con nomi e cognomi di personalità giudicate dai servizi segreti italiani come "filorusse". A rendere inquietante il tutto, il fatto che nel report poi desecretato dal sottosegretario Franco Gabrielli per sgombrare il campo da dubbi e polemiche (operazione fallita, per la verità) non siano presenti alcuni nomi finiti invece, con tanto di foto, sulle pagine del Corriere, a mo' di gogna o lista di proscrizione. "Siamo di fronte a una ...

