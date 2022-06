Dati rubati al sito del Comune di Palermo nel dark web (Di domenica 12 giugno 2022) commenta Parte dei Dati rubati al sito del Comune di Palermo si trovano nel dark web. La minaccia di Vice Society, la gang di hacker responsabile dell'attacco al sistema dell'amministrazione che aveva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 giugno 2022) commenta Parte deialdeldisi trovano nelweb. La minaccia di Vice Society, la gang di hacker responsabile dell'attacco al sistema dell'amministrazione che aveva ...

Pubblicità

artnewsit : #Elezioni, caos a #Palermo per defezione presidenti. #Hacker chiedono #riscatto per i dati rubati al sito del Comune - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Palermo, dati rubati al sito del Comune pubblicati nel dark web. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto https:… - sissiisissi2 : RT @Agenzia_Ansa: Dati rubati al Comune di Palermo nel dark web. Un gruppo di hacker ha pubblicato documenti sensibili come aveva minacciat… - paolocoa : FQ-Palermo, sul dark web i dati rubati dal sito del Comune: multe, ingiunzioni di pagamento, verbali e note interne… - Agenzia_Ansa : Dati rubati al Comune di Palermo nel dark web. Un gruppo di hacker ha pubblicato documenti sensibili come aveva min… -