Dall’Uruguay, infortunio Mathis Olivera: svolti esami strumentali: come sta (Di domenica 12 giugno 2022) Il nuovo terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera si è infortunato durante la sfida tra Uruguay e Panama. Un infortunio grave quello di Olivera che ha dovuto lasciare il campo a causa di una forte distorsione al ginocchio. Il giocatore è uscito in lacrime, tenendosi le mani sul volto. Il giocatore ex Getafe si è scontrato con Cordoba, ammonito per il fallo, cadendo a terra dolorante. Il terzino sinistro uruguaiano ha sentito male al ginocchio a seguito del contrasto di gioco. Dopo il fallo il giocatore ha cercato di continuare a giocare, ma dopo aver toccato un pallone è crollato al suolo urlando di dolore. L’ex Getafe è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime ed è stato sostituito da Matias Vina:. Olivera dopo l’infortunio è andato direttamente negli spogliatoi, piangendo, in compagnia ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 giugno 2022) Il nuovo terzino sinistro del Napoli Mathiassi è infortunato durante la sfida tra Uruguay e Panama. Ungrave quello diche ha dovuto lasciare il campo a causa di una forte distorsione al ginocchio. Il giocatore è uscito in lacrime, tenendosi le mani sul volto. Il giocatore ex Getafe si è scontrato con Cordoba, ammonito per il fallo, cadendo a terra dolorante. Il terzino sinistro uruguaiano ha sentito male al ginocchio a seguito del contrasto di gioco. Dopo il fallo il giocatore ha cercato di continuare a giocare, ma dopo aver toccato un pallone è crollato al suolo urlando di dolore. L’ex Getafe è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime ed è stato sostituito da Matias Vina:.dopo l’è andato direttamente negli spogliatoi, piangendo, in compagnia ...

Pubblicità

napolipiucom : Dall'Uruguay, infortunio Mathis Olivera: svolti esami strumentali: come sta #MathisOlivera #napoli #Uruguay… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'URUGUAY - Infortunio Olivera, diagnosi confermata: stop di 20-30 giorni per il terzino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'URUGUAY - Infortunio Olivera, diagnosi confermata: stop di 20-30 giorni per il terzino - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'URUGUAY - Infortunio Olivera, diagnosi confermata: stop di 20-30 giorni per il terzino - napolimagazine : DALL'URUGUAY - Infortunio Olivera, diagnosi confermata: stop di 20-30 giorni per il terzino -