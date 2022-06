Dal bagnino eroe alla morte della piccola Vittoria: giorni da incubo nei mari italiani (Di domenica 12 giugno 2022) Si moltiplicano i casi di drammi, o di tragedie sfiorate nei mari italiani: gli ultimi casi sono quelli di un 18enne salvato in extremis da un bagnino eroe e della morte di una bimba di soli 5 anni Una vita salvata in extremis prima che il mare se la portasse via, grazie all’aiuto di un bagnino che ha messo a repentaglio la sua, ed una vita invece sottratta a questo mondo dalle acque salate che lambiscono la nostra penisola. Con l’arrivo del caldo il numero di persone che trascorrono i pomeriggi in spiaggia è aumentato esponenzialmente e con esso le tragedie, o le tragedie sfiorate solo per una manciata di minuti. bagnino si tuffa e salva un 18enne: “Non mi ha nemmeno detto grazie” (Fonte Facebook)Basti pensare alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 12 giugno 2022) Si moltiplicano i casi di drammi, o di tragedie sfiorate nei: gli ultimi casi sono quelli di un 18enne salvato in extremis da undi una bimba di soli 5 anni Una vita salvata in extremis prima che il mare se la portasse via, grazie all’aiuto di unche ha messo a repentaglio la sua, ed una vita invece sottratta a questo mondo dalle acque salate che lambiscono la nostra penisola. Con l’arrivo del caldo il numero di persone che trascorrono i pomeriggi in spiaggia è aumentato esponenzialmente e con esso le tragedie, o le tragedie sfiorate solo per una manciata di minuti.si tuffa e salva un 18enne: “Non mi ha nemmeno detto grazie” (Fonte Facebook)Basti pensare...

Pubblicità

Fram781 : @MarcoNoel19 Vabbe...si potrebbe arrivare anche alle 23: 05 e dire 'ops, scusate il ritardo. Ho la giustificazione… - verbanonews : New post: Donna rischia di annegare nel Ticino a Sesto Calende, salvata dal bagnino - varesenews : Donna rischia di annegare nel Ticino a Sesto Calende, salvata dal bagnino - cominif : @nmirotti vedi appunto che il 591 punisce per fatti dolosi e raccogliere il dolo da racconti sentiti in tv o sui so… - cominif : @nmirotti abbi pazienza. va bene la narrazione però abbandono di minori proprio no, non c'entra niente. tutto quest… -