Da Sesto San Giovanni la storia di Gianluca che ha ucciso e fatto a pezzi suo padre

(Di domenica 12 giugno 2022) Una drammatica notizia di cronaca nera ha scosso l’Italia il 12 giugno 2022. Tutto è iniziato questa mattina, intorno alle 9 quando le forze dell’ordine ricevono una telefonata. E’ un uomo che chiede aiuto e si denuncia: ha appenasuo. E’ ladiche, dopo aver commesso l’omicidio, chiede aiuto e confessa: “Correte, venite qui, homio”. Queste le parole che il ragazzo, uno studente di 19 anni, ha usato al telefono per chiedere aiuto. La telefonata è arrivata alla centrale del 112 Tutto questo è successo aSan, hinterland est di Milano.Loprete, 19 anni, studente, incensurato, sofferente di problemi psichici e in cura al Cps di zona, ha ammazzato il...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 19 anni questa mattina ha ucciso il padre, 57 anni, con cui viveva a Sesto San Giovanni alle porte di… - meb : Le posizioni del candidato sindaco di Sesto San Giovanni, #MicheleFoggetta, contro #Israele sono VERGOGNOSE. Dispi… - fanpage : Ultim’ora - Omicidio a Sesto San Giovanni. Giovane di 19 anni ha chiamato i carabinieri avvertendo di aver ucciso… - Agenpress : Sesto San Giovanni. 19enne uccide il padre, ne seziona il corpo e chiama il 112. 'Correte ho ucciso mio padre!'… - CorriereUmbria : Figlio uccide il padre e lo fa a pezzi. Poi chiama i carabinieri #omicidio #SestoSanGiovanni… -

Erano le 9 di questa mattina, aGiovanni, quando il giovane ha contattato il 112 riferendo di aver ucciso il padre con cui viveva. I Carabinieri, giunti sul posto, lo hanno trovato all'...E non è stato un caso se, il giorno in cui ha messo piede per la prima volta in Casa Milan , Gerry si sia prima fatto accompagnare aGiovanni per un sopralluogo sull'area dove potrebbe ...Una drammatica notizia di cronaca nera ha scosso l’Italia il 12 giugno 2022. Tutto è iniziato questa mattina, intorno alle 9 quando le forze dell’ordine ricevono una telefonata. E’ un uomo che chiede ...Questa mattina, domenica 12 giugno 2022, a Sesto San Giovanni , alle porte di Milano, un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre di 57 anni. Sul ...