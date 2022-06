"Da capo dello Stato sarei andato da Putin: nel 2008 lo convinsi a ritirarsi" (Di domenica 12 giugno 2022) Il leader di Forza Italia al seggio: "Avrei potuto andare e ripetere quanto fatto nel 2008: tenni Putin al telefono 5 ore e poi ordinò ritiro dalla Georgia" Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 giugno 2022) Il leader di Forza Italia al seggio: "Avrei potuto andare e ripetere quanto fatto nel: tennial telefono 5 ore e poi ordinò ritiro dalla Georgia"

