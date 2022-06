Cristiano Ronaldo | archiviata l’accusa di stupro Per il giudice Kathryn Mayorga ha agito in malafede

(Di domenica 12 giugno 2022) Archiviate le accuse diper: la sua accusatrice,, e i suoi legali avrebberoin. E’ questo il verdetto emesso dalal termine del processo in sede civile contro il calciatore portoghese. I fatti risalivano al 2009, quando CR7 e la modella si erano incontrati in un hotel di Las Vegas: incontro dopo il quale la donna aveva fatto causa al calciatore, chiedendo 200 milioni di euro. Aveva già ricevuto 375mila euro prima che partisse il processo. Il calciatore non aveva mai negato che ci fosse stato un rapporto con la modella, ma aveva sempre dichiarato che non si fosse trattato di. Secondo ilJennifer Dorsay l’utilizzo di documenti riservati ...

Alfio Sciacca per il 'Corriere della Sera' CR7 Kathryn Mayorga La decisione era attesa e potrebbe mettere la parola fine alle accuse di stupro nei confronti di. Nell'ottobre scorso il giudice incaricato nell'ambito del procedimento ...Pubblicato il 12 Giugno, 2022 Ci sono voluti 13 anni per arrivare alla sentenza che, di fatto scagionadall'accusa di stupro di Kathryn Mayorga . Il verdetto della sentenza emesso dal giudice Jennifer Dorsey alla fine del processo in sede civile, stabilisce - infatti - che Mayorga e ...Granit Xhaka, centrocampista della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa dell’ex giocatore della Juventus. Le sue parole Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League c ...L'uso di documenti riservati 'rubati' dalla parte dell'avvocato della ex-modella avrebbero contaminato il caso irrimediabilmente. Fine della vicenda: la decisione del giudice Dorsey. Redazione ITASpor ...