Crisi idrica e razionamento dell’acqua: “Non possiamo più permetterci sprechi”. Le tecniche per l’agricoltura e quelle per creare delle riserve: cosa si può fare (Di domenica 12 giugno 2022) Dall’agricoltura ‘intelligente’ a uno sfruttamento diverso dei bacini artificiali italiani, dalla riduzione dei consumi a un intervento che rimedi alla grave dispersione idrica del Paese. Serve una strategia che preveda più azioni per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e a un’emergenza sempre più cronica (e annunciata): sulle Alpi di Piemonte e Lombardia non c’è più neve, i laghi sono ai minimi storici e si prevedono mancanza di pioggia e temperature sopra la media. Se l’Osservatorio sugli utilizzi idrici del Fiume Po, riunitosi a Parma per monitorare la situazione di siccità e la magra del fiume, ha parlato di “peggior Crisi da 70 anni ad oggi”, già alla vigilia dell’incontro il segretario dell’Autorità distrettuale del fiume Po-MiTE, Meuccio Berselli, aveva spiegato come si stia verificando “un sostanziale squilibrio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Dal‘intelligente’ a uno sfruttamento diverso dei bacini artificiali italiani, dalla riduzione dei consumi a un intervento che rimedi alla grave dispersionedel Paese. Serve una strategia che preveda più azioni per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e a un’emergenza sempre più cronica (e annunciata): sulle Alpi di Piemonte e Lombardia non c’è più neve, i laghi sono ai minimi storici e si prevedono mancanza di pioggia e temperature sopra la media. Se l’Osservatorio sugli utilizzi idrici del Fiume Po, riunitosi a Parma per monitorare la situazione di siccità e la magra del fiume, ha parlato di “peggiorda 70 anni ad oggi”, già alla vigilia dell’incontro il segretario dell’Autorità distrettuale del fiume Po-MiTE, Meuccio Berselli, aveva spiegato come si stia verificando “un sostanziale squilibrio ...

