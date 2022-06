Covid | ultime news Bollettino | 21 554 casi e 63 morti Tasso di positività al 12 | 7%

(Di domenica 12 giugno 2022) In calo terapie intensive (-1) e ricoveri ordinari (-72). Iss: "Rt ancora in calo a 0.75, ma risale incidenza da 207 a 222". Intanto monta la polemica sugli esami di terza media e maturità: agli scritti con la mascherina, agli orali non si sa. Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, deve decidere il presidente di commissione. Replica Giannelli, presidente dell'Assocazione de presidi: "O c'è una ragione sanitaria o non c'è"

le procedure anti -Eliminate ormai quasi del tutto le restrizioni anti- 19, rimane per alcuni il dubbio se ai seggi sia necessario indossare la mascherina . Secondo le......A pochi giorni dal via agli esami di maturità, è aperto il dibattito sull'utilizzo o meno delle mascherine da parte degli studenti. A spingere per il no è ...