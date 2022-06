Covid oggi Lombardia, 2.368 contagi e 12 morti. A Milano 822 casi (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.368 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12 morti che porta il totale delle vittime a 40.670 decessi da inizio pandemia nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.358 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’11,6%. Cala leggermente il numero dei ricoverati: nei reparti Covid ordinari sono 428, 8 meno di ieri; nelle terapie intensive 20, una meno di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano si registrano 822 contagi. Seguono le province di Brescia, con 294 nuovi casi, Monza e della Brianza (+238), Varese (+169), Bergamo (+162), Como (+134) e ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.368 i nuovida Coronavirus, 12 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12che porta il totale delle vittime a 40.670 decessi da inizio pandemia nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.358 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’11,6%. Cala leggermente il numero dei ricoverati: nei repartiordinari sono 428, 8 meno di ieri; nelle terapie intensive 20, una meno di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano disi registrano 822. Seguono le province di Brescia, con 294 nuovi, Monza e della Brianza (+238), Varese (+169), Bergamo (+162), Como (+134) e ...

