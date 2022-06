Covid oggi Lazio, 2.700 contagi e 2 morti. A Roma 1.672 nuovi casi (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.700 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.041 tamponi molecolari e 12.484 antigenici con un tasso di positività al 17,3%. I ricoverati sono 454 (+2 da ieri), 29 le terapie intensive (-2) e 2.013 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 1.672. Nel dettaglio, per la Asl Roma 1, 613 i nuovi casi e nessun decesso; Asl Roma 2, 582 i nuovi casi e nessun decesso; Asl Roma 3: sono 477 i nuovi ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.700 ida Coronavirus, 12 giugno 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.041 tamponi molecolari e 12.484 antigenici con un tasso di positività al 17,3%. I ricoverati sono 454 (+2 da ieri), 29 le terapie intensive (-2) e 2.013 i guariti nelle ultime 24 ore. Icittà sono a quota 1.672. Nel dettaglio, per la Asl1, 613 ie nessun decesso; Asl2, 582 ie nessun decesso; Asl3: sono 477 i...

