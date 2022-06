Covid oggi | i nuovi casi in Italia sono 18 678 Il bollettino del 12 giugno dalle regioni

Pubblicità

StraNotizie : Covid oggi Italia, 18.678 contagi e 26 morti: bollettino 12 giugno - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 18.678 contagi e 26 morti: bollettino 12 giugno - ledicoladelsud : Covid oggi Toscana, 1.035 nuovi contagi: bollettino 12 giugno - ledicoladelsud : Covid oggi Emilia Romagna, 1.818 contagi e un morto: bollettino 12 giugno - Nutizieri : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 12 giugno: 1.818 contagi, un morto a Rimini -

Friuli Venezia Giulia in Friuli Venezia Giulia su un totale di 2.549 test e tamponi sono state riscontrate 299 positivita' al19. Nel ...Utile a maggior ragionecon i blocchi delle macchine davanti ai pronto soccorso'. La direzione ... perché il servizio sanitario sconta ancora gli effetti dele l'affollamento nei pronto ...Sono 2.368 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, con 12 ulteriori decessi. Ecco il bollettino Covid di oggi, domenica 12 giugno 2022.(Adnkronos) – Sono 18.678 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...