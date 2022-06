Covid oggi Calabria | 353 contagi e un morto | bollettino 12 giugno

Leggi su italiasera

(Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 353 i nuovida Coronavirus, 122022, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unper un totale di 2.633 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.391 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 413 persone. Un ricovero in più da ieri per un totale di 159) e, infine, una terapia intensiva occupata in meno per un totale di tre. L'articolo proviene da Italia Sera.