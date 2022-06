Covid Italia, 18.678 nuovi casi e 26 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 18.678 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 22.104) a fronte di 127.704 tamponi effettuati su un totale di 223.025.536 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. nelle ultime 24 ore sono stati 26 i decessi (ieri 60), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.391. Con quelli di oggi diventano 17.653.375 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 622.214 (+1.248), 617.913 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.118 (+42) di cui 183 (-10) in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.863.770 con un incremento di 18.036 unità nelle ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 18.678 idi Coronavirus in(ieri 22.104) a fronte di 127.704 tamponi effettuati su un totale di 223.025.536 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 26 i(ieri 60), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.391. Con quelli di oggi diventano 17.653.375 itotali diin. Attualmente i positivi sono 622.214 (+1.248), 617.913 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.118 (+42) di cui 183 (-10) in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.863.770 con un incremento di 18.036 unità...

