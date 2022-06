Covid Italia, 18.678 contagi e 26 morti: bollettino 12 giugno (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 18.678 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 127.704 tamponi con un tasso positività al 14,6%. Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi per il Covid, 4.118 in totale e 42 in più di ieri. Calano invece i pazienti in terapia intensiva, 183 in totale, 10 in meno di ieri. LAZIO – Sono 2.700 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 18.678 i nuovida Coronavirus inoggi, 122022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 26. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 127.704 tamponi con un tasso positività al 14,6%. Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi per il, 4.118 in totale e 42 in più di ieri. Calano invece i pazienti in terapia intensiva, 183 in totale, 10 in meno di ieri. LAZIO – Sono 2.700 i nuovida Coronavirus oggi, 122022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati due ...

