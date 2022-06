Covid: in Campania continua a salire incidenza, supera il 17% (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora in rialzo, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 1.920 i neo positivi al Covid su 11.231 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 16,31%, oggi slitta al 17.09%. Una persona è deceduta. Negli ospedali la situazione continua a restare invariata nelle terapie intensive con 13 posti letto occupati; in aumento, invece, i ricoveri in degenza con 295 posti letto occupati (+11 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora in rialzo, in, il tasso di. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 1.920 i neo positivi alsu 11.231 test esaminati. Ieri il tasso diera pari al 16,31%, oggi slitta al 17.09%. Una persona è deceduta. Negli ospedali la situazionea restare invariata nelle terapie intensive con 13 posti letto occupati; in aumento, invece, i ricoveri in degenza con 295 posti letto occupati (+11 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

