Covid | in Campania altri 1 920 positivi | l’incidenza sale al 17% Un solo morto

Sono 1.920 i positivi in Campania, su un totale di 11.231 tamponi effettuati. Un solo decesso nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Campania. Attualmente i posti letto in terapia intensiva occupati sono 13, quelli nei reparti ordinari 295.

