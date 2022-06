Covid, il farmaco “miracoloso” che non funziona: gli effetti collaterali del Paxlovid, dalle ricadute alla perdita del gusto (Di domenica 12 giugno 2022) Sembra che i farmaci anti Covid non stiano funzionando. L’arrivo di Paxlovid aveva dato speranza a tantissimi cittadini. Una speranza che purtroppo non è stata confermata. A differenza dell’Italia, negli Stati Uniti il farmaco è stato utilizzato da molti. Non sono poche le persone che hanno lamentato di effetti collaterali che, in qualche modo, ne decreterebbe la non riuscita. Leggi anche: Covid, la pillola Paxlovid arriva in farmacia: ecco come fare per averla I dati del farmaco Paxlovid Dopo il problema del gusto, denunciato dalla popolazione statunitense, arriva anche il problema dell’efficacia. Il 10-20% dei pazienti hanno dichiarato di essere risultati, dopo il ciclo di cura con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 giugno 2022) Sembra che i farmaci antinon stianondo. L’arrivo diaveva dato speranza a tantissimi cittadini. Una speranza che purtroppo non è stata confermata. A differenza dell’Italia, negli Stati Uniti ilè stato utilizzato da molti. Non sono poche le persone che hanno lamentato diche, in qualche modo, ne decreterebbe la non riuscita. Leggi anche:, la pillolaarriva in farmacia: ecco come fare per averla I dati delDopo il problema del, denunciato dpopolazione statunitense, arriva anche il problema dell’efficacia. Il 10-20% dei pazienti hanno dichiarato di essere risultati, dopo il ciclo di cura con ...

Pubblicità

CorriereCitta : Covid, il farmaco “miracoloso” che non funziona: gli effetti collaterali del Paxlovid, dalle ricadute alla perdita… - Fiamma_jv : @yashin_na @nozze89 Il cdc ha inoltre declassato la definizione di vaccino, stranamente prima di approvare questo t… - moneypuntoit : ?? Il farmaco anti Covid non funziona come dovrebbe: spiacevole effetto collaterale e ricaduta ?? - Veruska89835965 : @jonifrancesco Ma appunto. Perché dare per certa l'efficacia,la mancanza di reazioni avverse di un farmaco,che è an… - SStef_III : @BeaLorenzin @ProfMBassetti Se continuate a propagandare questa sperimentazione mortale come vaccino … non siete me… -