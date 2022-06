Covid, 18.678 nuovi casi e 26 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 18.678 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 22.104) a fronte di 127.704 tamponi effettuati su un totale di 223.025.536 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. nelle ultime 24 ore sono stati 26 i decessi (ieri 60), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.391. Con quelli di oggi diventano 17.653.375 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 622.214 (+1.248), 617.913 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.118 (+42) di cui 183 (-10) in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.863.770 con un incremento di 18.036 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 18.678 idi Coronavirus in Italia (ieri 22.104) a fronte di 127.704 tamponi effettuati su un totale di 223.025.536 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 26 i(ieri 60), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.391. Con quelli di oggi diventano 17.653.375 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 622.214 (+1.248), 617.913 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.118 (+42) di cui 183 (-10) in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.863.770 con un incremento di 18.036 unità24 ore. La regione con il maggior ...

