Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 giugno: 22.104 nuovi casi, i morti sono 60 (Di domenica 12 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 22.104 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 21.554. I tamponi effettuati sono 187.234 (ieri 170.097). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,8% (ieri era al 12,7%). sono 60 i morti (compresi alcuni riconteggi), 3 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute dell’11 giugno (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 giugno 2022) Nelle ultime 24 orestati 22.104 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 21.554. I tamponi effettuati187.234 (ieri 170.097). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,8% (ieri era al 12,7%).60 i(compresi alcuni riconteggi), 3 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain ...

