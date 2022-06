Coppia trovata morta: si cerca il movente nei telefonini. La famiglia di lei non sapeva della relazione (Di domenica 12 giugno 2022) Saranno forse i cellulari delle due vittime a dare risposte sul movente dell’omicidio-suicidio di Franco Deidda, 62 anni e Daniela Randazzo, 57 anni, trovati morti ieri a Vanzaghello (Milano). A quanto emerso i due si frequentavano, ma senza che la famiglia di lei, marito e figli di Busto Arsizio (Varese), ne sapessero nulla. Deidda, separato, istruttore di tiro, si era trasferito nel Milanese da Genova circa un anno fa. Quando sia iniziato il rapporto con la donna che lo ha ucciso con una delle sue pistole, prima di suicidarsi, e’ ancora al vaglio degli inquirenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 12 giugno 2022) Saranno forse i cellulari delle due vittime a dare risposte suldell’omicidio-suicidio di Franco Deidda, 62 anni e Daniela Randazzo, 57 anni, trovati morti ieri a Vanzaghello (Milano). A quanto emerso i due si frequentavano, ma senza che ladi lei, marito e figli di Busto Arsizio (Varese), ne sapessero nulla. Deidda, separato, istruttore di tiro, si era trasferito nel Milanese da Genova circa un anno fa. Quando sia iniziato il rapporto con la donna che lo ha ucciso con una delle sue pistole, prima di suicidarsi, e’ ancora al vaglio degli inquirenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

dolores240455 : RT @gela2_5: L'unica 'coppia' che ha avuto e sta avendo più successo, è proprio quella che si è trovata spiazzata in un sentimento così for… - gela2_5 : L'unica 'coppia' che ha avuto e sta avendo più successo, è proprio quella che si è trovata spiazzata in un sentimen… - CatelliRossella : Coppia trovata morta nel milanese, è omicidio-suicidio - Lombardia - - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Una donna di 57 anni è stata trovata morta in strada, mentre un uomo di 62 anni è stato trovato cadav… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 57 anni è stata trovata morta in strada, mentre un uomo di 62 anni è stato trovato… -