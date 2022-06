Conte alle urne per il referendum: "Partecipazione democratica sempre benvenuta" (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giugno 2022 "Siamo sempre in silenzio elettorale. Ovviamenteè uun referendum la Partecipazione democratica è sempre benvenuta. È sempre un isitituto di democrazia diretta. Il mio pensiero nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giugno 2022 "Siamoin silenzio elettorale. Ovviamenteè uunla. Èun isitituto di democrazia diretta. Il mio pensiero nel ...

Pubblicità

ItaliaViva : È evidente che l'unico obiettivo di #Conte è quello di arrivare intatto alle elezioni politiche del 2023 per pietir… - ViolaRemedi : RT @MarottaMahalufe: Non so con quale partito si candiderà Giuseppe Conte ma, alle prossime elezioni voterò per LUI. - ilgattoromy1 : RT @bepperoca: Con il governo Conte ancora in carica, giornali e Tg avrebbero aperto ogni giorno così: Spread alle stelle e borsa a picco,… - Contropiedista : @Nyram90 Ottima osservazione, infatti ho dei dubbi per quanto riguarda l'eventuale impiego di Lukaku da parte di In… - CariaPinuccia : RT @QuestoTizio: TARANTO, FOLLA INFEROCITA CONTRO GIUSEPPE CONTE, TENSIONE ALLE STELLE -