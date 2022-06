Conoscete Jennifer | la figlia minore di Eva Henger? | È apparsa per la prima volta in tv

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 12 giugno 2022) Sicuramente lapiù famosa di Eva Hanger è Mercedesz, che abbiamo anche visto di recente a ‘L’Isola dei Famosi’; avete mai visto la sorellina? Qualche tempo fa abbiamo parlato del tragico incidente automobilistico che ha visto come protagonista la famiglia di Eva Hanger. È successo proprio pocodella partenza dellaMercedesz per l’Honduras e nell’automobile si trovavano l’ex attrice a luci rosse, e il marito Massimiliano Caroletti, padre della loropiù piccola,Caroletti.ha 13 anni e, fortunatamente, non si trovava in auto con i genitori, proprio perché questi si trovavano in autostrada per andare a prendere un cagnolino; doveva essere un regalo a sorpresa per la piccola di casa ma il felice viaggio si è trasformato in ...