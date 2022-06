Concorso straordinario bis: non è la procedura abilitante alla quale si poteva accedere con i tre anni alla paritaria (Di domenica 12 giugno 2022) procedura concorsuale straordinaria articolo 59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106: la domanda può essere presentata entro il 16 giugno 2022. Non si tratta della procedura straordinaria di abilitazione indetta con DD n. 497 del 21 aprile 2020, i requisiti sono diversi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 giugno 2022)concorsuale straordinaria articolo 59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dlegge 23 luglio 2021 n. 106: la domanda può essere presentata entro il 16 giugno 2022. Non si tratta dellastraordinaria di abilitazione indetta con DD n. 497 del 21 aprile 2020, i requisiti sono diversi. L'articolo .

