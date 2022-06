Con la minaccia dallo Spazio | la Difesa italiana si riorganizza

Leggi su formiche

(Di domenica 12 giugno 2022) È ormai noto quanto la società moderna e i singoli cittadini, in ogni angolo del mondo, dipendano dagli assetti spaziali per le attività quotidiane: dai trasporti alla sincronizzazione delle transazioni bancarie, fino alla localizzazione e navigazione satellitare e così via. Nondimeno i sistemi spaziali sono dei fattori abilitanti (per alcuni aspetti conditio sine qua non) per pianificare e condurre attività militari e governative: comunicazioni satellitari riservate, monitoraggio di aree a scopo Intelligence, osservazione e monitoraggio ambientale e meteorologico, eccetera. L’attuale scenario globale, caratterizzato da un ambiente spaziale sempre più congestionato, competitivo e, di recente, anche sempre più conflittuale, pone incertezza sulla sicurezza degli assetti satellitari, risorse strategiche per i Paesi più avanzati, indispensabili ad assicurare la sicurezza e la ...