(Di domenica 12 giugno 2022) ROMA – Ilha fatto sapere che per le elezioni, in riferimento a 262 comuni su 818 complessivi al voto in Italia, l’12 si attesta al 17,43%. La rilevazione precedente aveva fatto registrare il 19,64% di. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Comunali, Viminale: affluenza parziale alle ore 12 al 17,43% - Radio1Rai : #Referendumgiustizia e comunali. A #Palermo tornata alla normalità la situazione ai seggi elettorali, fanno sapere… - bizcommunityit : Referendum ed elezioni comunali 2022, la diretta | Viminale: «A breve a Palermo voto regolare in tutte le... - ROBERTCARRARA : A breve aprono i seggi. Referendum ed elezioni comunali 2022, la diretta | Viminale: «A breve a Palermo voto regola… - News24_it : Referendum ed elezioni comunali 2022, la diretta | Viminale: «A breve a Palermo voto regolare in tutte le... - Corr… -

COME SI VOTA, DIRETTA ALLE ELEZIONI2022 Le regole su come si vota alle Elezioni...le mascherine anti - Covid - con una circolare negli ultimi giorni prima del voto del...Quando sono noti i dati relativi intorno a circa un terzo degli 818 comuni gestiti dal, l'affluenza alle urne alle ore 12 per leva invece collocandosi intorno al 17,43% (era stato ...Quando sono noti i dati relativi intorno a circa un terzo degli 818 comuni gestiti dal Viminale, l'affluenza alle urne alle ore 12 per le comunali va invece collocandosi intorno al 17,43% (era stato ...ROMA – Il Viminale ha fatto sapere che per le elezioni comunali, in riferimento a 262 comuni su 818 comolessivi al voto in Italia, l’affluenza alle 12 si attesta al 17,43%.