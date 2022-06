Comunali | exit poll | Bucci e Lagalla verso la vittoria al primo turno a Genova e Palermo Centrosinistra avanti a Parma e Verona

(Di domenica 12 giugno 2022) In base all’di Opinio Italia per la Rai, il centrodestra valaalcon il candidato Marco(51-55%) contro il 36-40% dell’avversario diAriel Dello Strologo. Ma anche ail candidato Roberto(centrodestra) raggiunge una forchetta del 43-47% e si prepara a vincere senza passare dal ballottaggio. Al secondo posto Franco Miceli () con il 27-31%. Allediil candidato Damiano Tommasi () raggiunge una forchetta del 37-41%, seguito da Federico Sboarina (centrodestra) con il 27-31% e da Flavio Tosi. A ...

PALERMO In base all'poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alledi Palermo il candidato ROBERTO LAGALLA (centrodestra) raggiunge una forchetta del 43 - 47%. In base alla legge ...Referendum I risultati e glipoll domenica dalle 23 - ElezioniRisultati dalle 14 di lunedì edpoll domenica alle 23 Referendum Giustizia, affluenza bassa: verso il fallimento I ...Il sindaco Marco Bucci verso la riconferma, secondo gli exit poll del consorzio Opinio per la Rai relativi all'80% di copertura del campione attestano il sindaco uscente, sostenuto dal ...Elezioni comunali 2022. Ecco la situazione nelle città rilevate In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Genova il candidato Marco Bucci (centro-destra) raggiunge ...