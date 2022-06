Comunali e referendum, polemica sui registri elettorali rosa e blu: «Discriminano le persone trans» (Di domenica 12 giugno 2022) A un giorno di distanza dal partecipatissimo Pride di Roma, riprendono le denunce di discriminazione da parte della comunità Lgbtq+. Nel mirino, gli elenchi del Viminale per votare alle elezioni Comunali e per il referendum di oggi, domenica 12 giugno: «Gli elenchi in rosa e in blu del ministero degli Interni che regolano l’accesso ai seggi non tengono conto della complessità delle persone trans», afferma Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay. La ragione è che, spiega, «migliaia di persone aventi diritto al voto in questo momento in Italia non sono in possesso di documenti conformi alla propria identità». Inoltre, prosegue, la pubblicazione degli elenchi in rosa ed in blu porrebbero l’attenzione su un «grande tema» che era stato sollevato anche per le scorse ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) A un giorno di distanza dal partecipatissimo Pride di Roma, riprendono le denunce di discriminazione da parte della comunità Lgbtq+. Nel mirino, gli elenchi del Viminale per votare alle elezionie per ildi oggi, domenica 12 giugno: «Gli elenchi ine in blu del ministero degli Interni che regolano l’accesso ai seggi non tengono conto della complessità delle», afferma Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay. La ragione è che, spiega, «migliaia diaventi diritto al voto in questo momento in Italia non sono in possesso di documenti conformi alla propria identità». Inoltre, prosegue, la pubblicazione degli elenchi ined in blu porrebbero l’attenzione su un «grande tema» che era stato sollevato anche per le scorse ...

