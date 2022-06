Comunali | caos a Palermo | all’apertura dei seggi assenti 50 presidenti Il Comune | “Valanga di rifiuti” Sotto accusa il mancato rinvio della finale Play-off

(Di domenica 12 giugno 2022) Avrebbero dovuto spalancare le porte agli elettori alle 7 – il voto è consentito soltanto oggi fino alle 23 – madeiin una cinquantina di sezioni elettorali mancavano ancora i, con gli scrutatori in attesa. Alcuni cittadini, raccontano gli stessi scrutatori, dopo un po’ di attesa hanno rinunciato e se ne sono andati. Non è detto che torneranno. Nella notte si sono registrate tensioni e malumori tra le centinaia di persone selezionate come scrutatori: erano stati convocati alle 16 di sabato e sono rimasti bloccati fio a tardi in attesanomina del sostituto. A mezzanotte su 170dio che hanno rinunciato all’incarico (molti senza preavviso) creando ilne erano stati sostituiti appena 62. ...

Leggi anche Referendum e, italiani al voto: seggi aperti fino alle 23 Problemi che si erano manifestati in realtà già sabato , quando in molte sezioni dislocate all'interno delle scuole non ...A Palermo si è registrata una situazione dinella costituzione dei seggi a causa del forfait, ...120 Comuni siciliani che votano per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i Consiglie ...“In relazione alla situazione determinata dalla rinuncia da parte di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio, mentre si sta cercando di ovviare alle conseguenze di questo ...l'amministrazione comunale sta inviando gli atti alla Procura della Repubblica per ogni azione di competenza finalizzata all'accertamento di responsabilità di natura penale". Lo scrive in una nota ...