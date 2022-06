Comunali | affluenza definitiva ore 19 al 39 | 11% Per i referendum sotto il 15% A Palermo caos per i presidenti di seggio mancanti Lamorgese | “Fatto gravissimo | Procura valuterà” La diretta sul voto

(Di domenica 12 giugno 2022) Si vota per cinquesulla Giustizia e per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di regione

borghi_claudio : Per un raffronto: a Como nelle comunali di cinque anni fa l'affluenza fu del 49% Probabilmente visti i numeri provv… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - lorepregliasco : A Genova (dato parziale) l'affluenza ai referendum è inferiore di ben 1,5 punti a quella delle comunali. Un buon nu… - infoitinterno : Referendum ed elezioni comunali, affluenza bassa ai seggi: il quorum è molto lontano - guiodic : RT @fattoquotidiano: REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, IL GRANDE FLOP Uno dei risultati peggiori di sempre -

...55,49%; Isca sullo Ionio (Catanzaro) con Vincenzo Mirarchi (uscente),51,59%; Settingiano (Catanzaro) con Antonello Formica,42,07%; Fabrizia (Vibo Valentia) con ...Seggi elettorali aperti fino alle 23 per il voto per le elezionie per i referendum . I COMUNI - Il dato dell'alle ore 19 per il voto alle elezioniper gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pari al 39,11% . Alle precedenti omologhe era stato del 42,52%. I REFERENDUM - L'alle ore ...84% - L'affluenza alle ore 19 per i referendum sale al 14,84%, quando sono arrivati i dati di oltre 7.903 su 7.903 Comuni (quesito 1). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Comunali: primi ...Roma, 12 giu. (askanews) - L'affluenza alle ore 19 alle elezioni comunali è stata del 39,11% (818 Comuni su 818). Lo riporta il sito del Viminale. Alle precedenti elezioni amministrative era ...