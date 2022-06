Comunali 2022 | l' affluenza alle 19 negli 89 comuni della Campania al voto | referendum a Napoli fermo al 2 | 69%

(Di domenica 12 giugno 2022) È del 5,83% l'ai seggi19 per inella città di, secondo il dato reso noto dal Comune. Alla stessa ora, per ledell'ottobre scorso...

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - ZanAlessandro : “Alla cortese attenzione del Capofamiglia” L’intestazione delle lettere spedite dalla Lega a #Verona per le elezion… - Agenzia_Ansa : Election day: affluenza alle 12 alle Comunali al 17,64%, per i referendum intorno al 6% #ANSA - pl1952 : Referendum sulla giustizia, verso il grande flop: alle 19 affluenza parziale al 14%. Comunali, al voto è andato il… - bassairpinia : Elezioni Comunali 2022, ecco i votanti alle 19 a Baiano e Sirignano - -

E se i seggi del capoluogo siciliano sono in tilt causa calcio - questo dicono i funzionari- lo stesso non si può dire nel profondo Veneto. Che poi la partita si gioca al Barbera, mica all'...Il dato sull'affluenza alle elezioniin Calabria DALLE 7 ALLE 23 Ecco l'election day. In Calabria 74 Comuni al voto (c'è Catanzaro), in Sicilia sono 120 (attesa a Messina) Amministrative a ...«Tradizione e Futuro», più vicina al centrodestra e rappresentata dal 37enne Matteo Guerini Rocco, già primo cittadino da dieci anni. In base a chi dei due risulterà vincitore verrà poi decisa la ...Lo conferma ad Italpress il segretario comunale del capoluogo siciliano, Antonio Le Donne, che da 32 ore consecutive è al lavoro per trovare dei sostituti ai quasi 200 presidenti di seggio che avevano ...